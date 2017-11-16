İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, Fransa yolcusu

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suddi Arabistan'da açıklamalarda bulundu.

Le Drian, Lübnan Başbakanlığı'ndan istifa eden Saad Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirdi. Veliaht Prens'e (Bin Salman) bu konu hakkında bilgi verildiğini de kaydetti.

"Ne zaman geleceğine Hariri karar verecek"

Hariri'nin Fransa'ya ne zaman gideceğiyle ilgili bir soru üzerine Le Drian, buna Hariri'nin karar vereceğini söyledi. Fransız basını, Hariri'nin Dışişleri Bakanı Le Drian ile Paris'e döneceği yönünde iddialara yer vermişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını belirtmişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşadı.

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.

Kaynak: AA