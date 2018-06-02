İstenmeyen evlat Michael Rotondo, anne ve babasının evinden ayrıldı

Anne ve babasının evi terk etmesi için dava açmasıyla gündeme gelen Michael Rotondo, mahkemenin evi terk etmesi için verdiği son süreden birkaç saat önce anne ve babasının evinden çıktı.

Rotondo evin önünde toplanan gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sekiz yaşındaki oğlunun Lego oyuncaklarını vermemesi nedeniyle polisi aradığını söyledi.

Çıkan tartışmanın ardından olay yerine gelen polis, oyuncakları bularak Michael Rotondo'ya verdi.

Tahliye kararının ardından çıktığı gazete ve televizyonlardan para alan Rotondo, bu parayla kısa süre için kiraladığı bir evde kalacağını, daha sonra bir uzak akrabasının yanına taşınacağını söyledi.

Michael Rotondo, oğlunun velayetini almak için de hukuk mücadelesi verdiğini belirtti.

Dünya medyasında ses getiren Michael Rotondo davası

ABD'nin New York eyaletinde bir çift, boşandıktan sonra 8 yıldır oğluyla beraber evlerinde yaşayan, tüm ısrarlarına rağmen evden ayrılıp başka bir yerde yaşamayı ve çalışmayı reddeden oğullarına karşı dava açmışlardı.

Yarım saatte karara bağlandı

Önce yerel mahkemeye daha sonra da bölgedeki yüksek mahkemeye başvuran çiftin dava dilekçesi Mayıs ayında kabul edilmiş, hakim çifti haklı bularak oğullarının evden ayrılması gerektiğine hükmetmişti. Kira ve faturaları ödemeyen, ev işlerine yardımcı olmayan Michael Rotondo'nun, davayı temyize götürmeye hazırlandığı öğrenilmişti.

Temyiz edecek

Mahkemeden kendisine 6 aylık ihbar süresi verilmesini isteyen Michael'ın bu talebi hakim tarafından "kabul edilemez" şeklinde değerlendirilerek reddedilmişti. Duruşmadan sonra kararı da aynı sözlerle "kabul edilemez" bulan Michael, temyize başvuracağını açıklamıştı.

Kaynak: BBC