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İşte Putin'in mal varlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2016 yılında 8 milyon 858 bin ruble gelir elde ettiği bildirildi.

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İşte Putinin mal varlığı

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki şahıslara ilişkin yayınlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2015’te 8 milyon 891 bin ruble kazanan Vladimir Putin’in geliri geçen yıl 8 milyon 858 bin rubleye (yaklaşık 155 bin dolar) geriledi.

Son dönemde milyarca dolarlık servete sahip olduğu iddialarıyla yolsuzluk protestolarının hedefi olan Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in ise geçen yıl 8 milyon 587 bin ruble kazandığı belirtildi.

Beyana göre Putin’in ayrıca kendisine ait Rusya’da bin 500 kilometrekarelik bir arazisi, iki apartman dairesi ve üç otomobili bulunurken, Medvedev ise 4 bin 700 kilometrekarelik bir araziye, bir apartman dairesine ve bir araca sahip.

Etiketler: rusya devlet başkanı, vladimir putin, mal varlığı
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