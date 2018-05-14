İşte Kudüs'ü bu kadar önemli yapan o nedenler

Kudüs, harita üzerinde Filistin ve İsrail'in orta noktasında yer alıyor. Asya, Afrika ve Avrupa arasındaki en geniş kapılardan olan şehir Doğu Akdeniz'e açılıyor.

800 bin kişilik nüfusluk şehir bu nedenle her iki ülke için de büyük öneme sahip.

Hz. Muhammed Kudüs'ten Miraç'a yükseldi

Arapça El Kuds, İbranice Yeruşalayim olarak adlandırılan Kudüs, dünyanın en eski kentlerinden birisi. İslamiyetin doğuşu ile birlikte müslümanların ilk kıblesi oldu.

Hz. Muhammed, İslamiyet’in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs’ten Miraç’a yükseldi ve Mescid-i Aksa burada inşa edildi.

Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra müslümanların şehirdeki sembolleri. Kudüs ilk olarak Halife Hz. Ömer zamanında fethedildi.

Üç din için de kutsal

İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapı taşları burada bulunuyor.

İsa’nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için.

Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud’un ele geçirmesi ise Kudüs’ü Yahudiler için anlamlı kılıyor.

Kültür mirası listesinde

Şehir, 400 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. Şehrin çevresindeki duvarlar, Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edildi.

Bu duvarlar şimdi eski kent bölümünde ermeni Gregoryanları, Hristiyanları, Yahudi ve Müslüman mahallelerini birbirinden ayırıyor.

Eski kent dünya kültür mirasları listesinde. Tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmasından dolayı çok sayıda savaşa sahne oldu.

İsrail yarım asırdır Yahudileştirmeye uğraşıyor

Defalarca yıkıldı, yeniden inşa edildi. Kudüs, 1517-1917 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde kaldı.

Kudüs, 1917'de Osmanlı egemenliğinden çıktığından beri sıkıntılı günler yaşıyor.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, yarım asırdır burayı Yahudileştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: TRT Haber