İşte dünyanın en yaşanabilir kenti

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın 140 şehrinde yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en yaşanabilir şehri Avustralya’nın Melbourne kenti oldu.
FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Adil Öksüz notası' açıklaması
Dünyanın en yaşanabilir kenti belli oldu
Kalın: Biz dünyanın hiçbir yerinde savaş istemeyiz
Türkiye, 17 yılda 164 bin 307 depremle sallandı
BTK'dan telsiz cihazı için toplatma kararı
Almanya'ya "Adil Öksüz" notası
Teröristlerin gizledikleri tanksavar füzeleri ele geçirildi
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat etmeliyiz?