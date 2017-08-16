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İşte dünyanın en yaşanabilir kenti

The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından dünyanın 140 şehrinde yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en yaşanabilir şehri Avustralya’nın Melbourne kenti oldu.