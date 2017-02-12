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İşte ABD'ye en çok sığınma başvurusunda bulunan ülke...

ABD'ye en çok sığınma başvurusunda bulunulan ülke, ekonomik krizin yaşandığı Venezuela oldu.

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İşte ABDye en çok sığınma başvurusunda bulunan ülke...
ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Bürosu verilerine göre, geçen yıl 18 bin 155 başvuru ile Venezuelalılar ülkeye en fazla sığınma talebinde bulunan millet oldu.
 
İlk kez ABD'ye sığınma başvurusunda birinci sıraya yerleşen ve büyük bir kısmı orta gelirlilerden oluşan Venezuelalılar, geçen yıl ABD'ye yaptıkları sığınma başvurusunda 2014'tekinin 6 katına ulaştı.
 
Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle Aralık 2015'den bu yana özellikle orta gelirli kesimin sığınma başvurularında ciddi artış yaşandı.
 
Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, hükümet 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor. AA
 
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, sığımacı başvurusu, en çok sığınma başvurusu yapan ülke, vezeuela
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