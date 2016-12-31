İşte 2017'ye giren ilk ülkeler

2017 yılına giren ilk ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. Güney Yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke yeni yılı havai fişeklerle kutladı. Binlerce kişi havai fişek gösterisini izlemek için toplandı.

Avustralya da 2017'ye girdi

Ülkenin Sydney kentinde bu yıl da yeni yıl için düzenlenen havai fişek gösterilerinde göz kamaştıran bir manzara vardı. Henüz yeni yıla girmeden bile havai fişek gösterileri başlamıştı.

12 dakikada 7 ton havai fişek fırlatıldı

Harbour Bridge ve Sydney Opera House üzerinden fırlatılan ve 12 dakika süren havi fişek gösterilerini yaklaşık 1 buçuk milyon kişinin yerinde izlediği belirtildi. Hava, deniz ve karadan 2 bin polisin güvenliği sağladığı gösterilerde 7 ton havai fişek fırlatıldığı açıklandı.

Melbourne’da 17 noktadan 10 ton havai fişek gökyüzünü aydınlattı.

Avustralya’nın ikinci büyük kenti Melbourne’da da yılbaşı kutlamaları renkli gösterilere sahne oldu.

Kent merkezini ikiye ayıran Yarra Nehri çevresindeki 17 noktadan 10 dakikada fırlatılan 10 ton havai fişek, renkli görüntüler oluşturdu.