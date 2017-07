İstanköy sakinleri bir geceyi daha dışarıda geçirdi

Artçı sarsıntıların hissedilemeye devam ettiği Ada'da, önceki gece yaşanan büyük depremin şokunu atlatamayan ve tedbirli davranmak isteyenler, evlerine dönmek yerine parklarda, otel bahçelerinde veya arabalarında uyumayı tercih etti.

Depremzedeler, iki kişinin hayatını kaybettiği, yüzün üzerinde kişinin yaralandığı ve özellikle tarihi binaların büyük hasar gördüğü Ada'da yaşadıkları dehşeti anlattı.

"Evime ne zaman dönerim bilmiyorum"

Ada sakinlerinden Iota Papa, depremin kendisini uykuda yakaladığını belirterek, "Şiddetli sarsıntıyla birden kalktım. Öyle şiddetliydi ki kafamı duvara çarptım. Evde her şey düştü, parçalandı. Çok korktum. O an öleceğimi sandım. Kendimi sokağa attım. Elektrik kesildiği için her yer karanlıktı. Çığlıklar, ağlamalar duyuyordum. Çok korkunçtu." dedi.

Sadece acil ihtiyaçları için evine giren ve iki gecedir oğlu ve köpeğiyle evinin yakınlarındaki parkta uyuyan Papa, "Binada büyük bir hasar yok. Ama yine de ne zamana kadar burada kalırım bilmiyorum. Televizyonlarda büyük artçıların olabileceğini duyuyoruz. Her sarsıntıda o anı tekrar yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Papa, hayatını kaybedenler ve yaralılar için üzgün olduklarını belirterek, "Umarım böyle bir şey tekrarlanmaz. İki yıl önce buralarda göçmenler yatıyordu. Şimdi de biz." ifadelerini kullandı.

Turistler de dışarıda uyudu

Kaldıkları otelin önündeki boş arazide arkadaşlarıyla yere serdikleri çarşafların üzerinde geceyi geçiren Polonyalı turist 28 yaşındaki Peter Karendal ise önceki gece yaşadıkları korku dolu anlara rağmen Ada'yı terk etmeyi düşünmediklerini, tedbir amacıyla dışarıda uyuduklarını söyledi.

Karendal, salı gününden bu yana Ada'da kaldıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini belirterek, "Geçen gece ise depremle birlikte uyandık ve hemen kendimizi dışarı attık. Korkunçtu." diye konuştu.

Tatillerine kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getiren Karendal, "Otelde kalabilirdik belki ama tedbirli davranmak istedik. Dışarıda kendimizi daha güvende hissediyoruz. Sanırım, artık tehlike geçti." dedi.

Biri Türk iki kişi hayatını kaybetti

Merkez üssü Muğla açıkları olan depremden en çok etkilenen yerlerden biri İstanköy Adası olmuş, biri Türk biri İsveçli iki turist hayatını kaybetmişti.

Yunan makamlarından edinilen bilgiye göre, 22'si ağır 100'ün üzerinde kişi depremde yaralanmıştı. Ağır yaralananların bir kısmı İstanköy'de tedavi görürken, 4 yaralının Girit'te, 3 yaralının ise Atina'da tedavilerine devam ediliyor.

Depremde, aralarında minaresi çöken Defterdar Camii ve bir duvarı yıkılan Agios Nikolaos Katedrali olmak üzere çok sayıda tarihi binada ve antik eserde hasar oluştu.

Öte yandan, Ada limanında oluşan hasar nedeniyle deniz seferlerinin tamamı iptal oldu. Ada'da mahsur kalan Türk vatandaşları ise dün feribotlarla limanın yanındaki rıhtımdan Bodrum'a taşınmıştı.

Kos Hippocrates Havalimanı ise depremin ardından, yaşanan yoğunluğa rağmen faaliyetlerine devam ediyor.