İstanbul'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Obama, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığını kaydetti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da açıklamasında, "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." derken, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.

Avrupa Birliği

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi.

Avrupa Ülkeleri

Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı.