İstanbul'daki terör saldırısına dünyadan tepkiler

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Obama, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığını kaydetti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da açıklamasında, "ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." derken, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.
Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, "Kanada, İstanbul’da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler." dedi.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, "Kalbim, İstanbul'da teröristlerce öldürülenlerin aileleri, sevenleri ve yaralananlarla." mesajını paylaştı.
NATO
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2017, İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim, yeni yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenenler ve Türk halkıyla." dedi.
Avrupa Birliği
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2017'nin, İstanbul'da bir saldırıyla başladığını belirterek, "Kalbim hayatını kaybedenler ve sevdikleriyle. Bu tür olayları önlemek için çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.
AB Komisyonunun Göç ve Vatandaşlık İşleri Sorumlusu Üyesi Dimitris Avramopoulos, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "İstanbul'da masum vatandaşlara yönelik saldırı karşısında dehşete düştüm. Kalbim, bu gece Türkiye ve hayatını kaybedenler ve aileleriyle." ifadesini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, "Bir kutlama gecesi olması gerekiyordu: Teröristler, şiddet, ölüm ve ümitsizlik gecesine dönüştürdü. Kalbim, İstanbul ve Türkiye'yle." mesajını paylaştı.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Bu, oldukça üzücü bir haber. Kalbim ve dualarım bu gece Türkiye'yle." dedi.
Avrupa Ülkeleri
Almanya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, ''Derin bir dehşet içindeyiz. Üzüntülerimiz İstanbuldaki insanlarla beraber." denildi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, sosyal medya hesabında, "İstanbul’da yeni yıla korkunç başlangıç. Hayatını kaybedenlerin aile ve dostlarına içten başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.
Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, "Yeni yıl, İstanbul'da korkuyla başladı. Kalbim hayatını kaybedenler, yakınları ve Türkiye halkıyla" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, "Tüm kalbim, bu sembolik gecede saldırıya uğrayan Türkiye'yle." ifadesini kullandı.
Azerbaycan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, gece kulübünde yılbaşı kutlaması için toplananlara karşı düzenlenen acımasız saldırı haberinin kendilerini son derece sarstığını bildirdi.
İlham Aliyev, mesajında, "Sivillere karşı yapılan bu hain saldırı nedeniyle son derece öfkeliyiz. Teröre karşı en sert, kararlı ve sürekli mücadeleyi destekliyoruz. Yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türk halkına kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.
Katar
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının şiddetle kınandığı, Katar'ın terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğu belirtildi.
Terör ve sorumlularına karşı dünya devletleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Türkiye ile dayanışma içerisinde olan Katar, Türkiye'nin barış ve güvenliğinin kökleştirilmesi için harcadığı çabalara tam destek veriyor." denildi.
Açıklamada ayrıca Türk halkına, hükümetine ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulunuldu.