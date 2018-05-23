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İşsiz oğullarını mahkeme kararıyla evden kovdular

New York Eyalet Yüksek Mahkemesi, 30 yaşındaki Michael Rotondo'nun eşyalarını toplayıp ailesinin evinden ayrılmasına hükmetti.

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İşsiz oğullarını mahkeme kararıyla evden kovdular

New York eyaletinde yaşayan bir çift, çalışmayan oğullarının evden ayrılmasını ve kendi evinde yaşamasını istedi.

Ailesinin kendisine gönderdiği beş tebligatı görmezden gelen genç, kısa süre sonra hakkında açılan bir dava mektubu aldı.

Christina ve Mark Rotondo sıra dışı bir yol izleyerek, evden ayrılmayan oğullarını mahkemeye verdi. Açılan davada oğullarının çalışmadığını, eve kira vermediğini söyleyen aile, davayı kazandı.

Yargıç Donald Greenwood, yarım saatte karara bağlanan dava sonucunda Michael Rotondo'nun evden ayrılması gerektiğine hükmetti.

Duruşmadan sonra Michael, ailesinin evine geri döndü. Evden ne zaman ayrılması gerektiğine dair bir takvim henüz belirlenmedi.

Kaynak: Reuters

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