İsrailliler Netanyahu’yu istifaya çağırdı

İsrail polisi, Binyamin Netanyahu'nun dahil olduğu iki ayrı vaka nedeniyle, hakkında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma gerekçesiyle rüşvet soruşturulması açılmasını talep etmişti. Bugün Tel Aviv’de toplanan İsrailli göstericiler suçlamalardan dolayı Başbakan Netanyahu’yu protesto ederek istifaya çağırdı.

Tel Aviv Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin protestocu, “sahtekar evine git” ve “Suç bakanı” yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan emekli bir müzik öğretmeni, başbakanın derhal istifa etmesi gerektiğini, söyleyerek, “Artık İsrail’in başbakanı olamaz” dedi.

Öte yandan, Çarşamba günü konuya ilişkin yayınlanan bir ankette İsrail'deki seçmenlerin neredeyse yarısının Netanyahu'ya değil polise inandığı ortaya çıktı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise polis tarafından rüşvet almakla suçlanmasına rağmen, İsrail Koalisyon hükümetinin istikrarla görevine devam edeceğini belirterek, "Ben dahil kimsenin bir erken seçim planı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA