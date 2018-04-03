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İsrailliler İbrahim Camii'ni basıp, ayin düzenledi

Yüzlerce İsrailli El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ni basarak, Talmudik ayini gerçekleştirdi.

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Yasa dışı İsrail yerleşimcileri ve İsrail askerleri Filistin'de düzenledikleri baskınlarla kutsal yerlerin hürmetini ihlal etmeye devam ediyor. Yüzlerce İsrailli El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ne baskın yaptı. İçeride dans ederek şarkı söyleyen İsrailliler, Talmudik ayini gerçekleştirdi. 

Yahudi inancına göre Hamursuz Bayramı'nın (Pesah) kutlandığı bu günlerde, İsrailli yerleşimciler geçen iki gün boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Yaklaşık 275 İsrailli yerleşimci Mescid'i Aksa Camii'ne Fas kapısından girerek, içeride provokatif turlar yapıp, şarkı söyledi ve Talmudik ayini gerçekleştirdi.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: israil, ibrahim camii
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