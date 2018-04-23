İsrailli vekilden insanlık dışı sözler

İsrail askerleri, 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

İsrail'deki Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich, Twitter hesabından Filistin'in cesur kızı Ahed'le ilgili insanlık dışı sözler söyledi.

"Bence o kız (Ahed et-Temimi) en azından dizinden vurulmalıydı. Böylelikle hayat boyu ev hapsine mahkum olurdu."

"Kendinden utan"

Meretz Partisi Milletvekili Michal Rozin ise açıklamaya tepki gösterdi.

"Kendinden utanmalısın, geçen hafta İsrailli yerleşimciler İsrail ordusunun askerlerine taş attı, onlara ateş açtılar mı?"

Evine zorla girdiler

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasındaki evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanıyordu.

Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konuldu, bir süre sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Cesaret ödüllü Ahed Temimi

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluştu. Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan İsrail askeri cezaevinde tutuluyor.

Kaynak: AA