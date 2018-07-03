İsrailli sözcü İranlı generalin bulut açıklamasıyla dalga geçti

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulamrıza Celali'nin "İsrail ve komşu bir ülke, İran’ın bulutlarını kısırlaştırıyor" açıklamasıyla dalga geçti.

Twitter hesabından paylaştığı mesajda Celali'nin yaptığı açıklamayla birlikte İran'ın başkenti Tahran'daki hava durumunu gösteren fotoğrafa yer veren Nahshon, İran'da gelecek günlerde havanın güneşli olması ve yağmur beklenmemesi nedeniyle "Yine yaptık." dedi.

Oops, another rainy cloud to steal !!! pic.twitter.com/ZdI3DFnf9z — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 3 Temmuz 2018

Tahran'ın bir haftalık hava tahminlerinin yer aldığı fotoğraf üzerinde oynama yaparak yağmurlu hava simgesi eklediği görülen Nahshon, "Çalınması gereken bir başka yağmur bulutu." cümlesine yer verdiği mesajıyla Celali'nin açıklamalarıyla alay etti.

General Gulamrıza Celali, Tahran'da 3'üncü Sivil Savunma Konferansı'nda yaptığı açıklamada İsrail ve komşu ülkelerden birinin, İran'a giren yağmur bulutlarını yağmaması için kısırlaştırdığı ve ülkesinin bulut ve kar hırsızlığıyla karşı karşıya olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA