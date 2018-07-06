İsrailli milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin

İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi sonucu Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalardan bu yana iki yıldır Meclis üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmiyordu.

Talimatlara uyma ve kışkırtmadan kaçınma çağrısı

İsrail Meclisi Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, parlamentodaki milletvekillerinin 3 ayda 1 kez olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein, Meclis Güvenlik Şefi Yosef Griff ile görüşerek Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri için uygulanacak ayrıntılı talimatları ele aldı.

Edelstein, görüşmede ziyaret konusunda verilen kararı mümkün olan en kısa zamanda uygulamak gerektiğini, her İsrail vatandaşı gibi Meclis üyelerinin de Mescid-i Aksa'yı ziyaret etme hakkı olduğunu söyledi.

Meclis başkanı, tüm milletvekillerine talimatları uygulama ve kışkırtmadan kaçınma çağrısı yaptı.

Milletvekilleri için Mescid-i Aksa'ya giriş talimatları

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen milletvekilleri, ziyaret gerçekleştirmeyi istedikleri tarihten 24 saat önce Meclis'in güvenlik ofisini bilgilendirmesi gerekiyor.

Ziyaret talebi Kudüs Emniyet Müdürü ya da Emniyet Genel Müfettişi tarafından duruma göre onaylanacak.

Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Yahudi meclis üyeleri, sabah saatlerinde Mağaribe Kapısı'nı kullanacak. İçeride gayrimüslim ziyaretçilere ayrılan sınırlı yerlere dikkat edecek, alandaki kural ve talimatlara uyacaklar.

Arap milletvekilleri ise Yahudi milletvekillerinin girişinden en erken yarım saat sonra "Aslanlı Kapısı" olarak bilinen El-Esbat kapısından giriş yapabilecek. Akşam kapılar kapanana dek içeride kalabilecekler.

İçeride röportaj vermek yasak

Mescid-i Aksa'nın siyasi tartışmalardan uzak tutulması için Meclis üyelerinin ziyaret boyunca konuşma yapması yasak.

Milletvekillerinin Mescid-i Aksa'ya giriş bölgeleri dahil olmak üzere alanda ziyaret süresince röportaj vermeleri, İslami vakıf ofislerindeki toplantı ve görüşmelere katılmaları da yasaklı bir diğer konu.

Meclis üyelerinin yurt içi ve yurt dışından üst düzey kişilere özel izin ve koordinasyon olmadan refakat etmesine izin verilmedi.

Ayrıca milletvekilleri Mescid-i Aksa'ya silahlı muhafızlarla giremeyecek. Mekanda güvenliği yalnızca polis sağlayacak.

Kaynak: AA