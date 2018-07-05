İsrailli milletvekilinden ilginç deprem yorumu

Ağlama Duvarı'na kadın ve erkek Yahudilerin bir arada ayin yapabileceği bir alan oluşturulması planlanıyor.

İsrail Meclisi'nin dünkü oturumuna öneriyle ilgili tartışmalar damgasını vurdu.

Şas partisi milletvekili Yinon Azoulay, bir arada ayin yapılması fikrine karşı.

Reform önerilerini öne sürdü

Azoulay, bu öneriyi sunanları "Yahudi olmamakla" itham etti.

"Bugün bir deprem olduğunu duyduk. Belki de bu deprem buradaki birinin bizim kutsalımıza zarar vermek istemesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir."

Böylelikle depremin Yahudilikte yapılmak istenen reform önerileri nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ima etti.

İlk 2016'da gündeme geldi

İsrail'in kuzeyinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmadı.

Ağlama Duvarı'nda ortak ayin alanı oluşturulması önerisi Ocak 2016'da da gündeme geldi.

Netanyahu kararsız

Haredi partilerinin baskısı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu öneriyi geçen yıl askıya aldı.

Ancak Netanyahu geçen pazar günü yapılan olağan kabine toplantısında konuyu yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: AA