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Buradasınız : » » İsrailli milletvekili Hazan'dan, Filistinli tutuklu yakınlarına sözlü saldırı

İsrailli milletvekili Hazan'dan, Filistinli tutuklu yakınlarına sözlü saldırı

İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.

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İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli tutukluların ailelerinin bulunduğu Kızılhaç otobüsünü zor kullanarak durdurdu.

Otobüsün içine giren Hazan, tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söyledi. Filistinli anne ise Hazan'a tepki gösterdi, hakaretleri iade etti.

Olayın ardından Uluslararası Kızılhaç Örgütü İsrail'i uyardı.

Örgütten yapılan açıklamada "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır." denildi.

İsrailli milletvekili ve bazı gruplar, cezaevleri yakınlarında otobüsleri durdurarak, Batı Şeria'daki Filistinlilerin, tutuklu yakınlarını ziyaret etmesini engelliyor. 

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Oren Hazan, israil, filistin
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