İsrailli insan hakları örgütlerinden Netanyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail askerlerine karşı faaliyet gösterdiğini" öne sürdüğü sivil toplum kuruluşlarının yurt dışından aldığı maddi desteği araştırmak için "parlamentoda soruşturma komisyonu kurulması" kararına, ülkedeki insan hakları kuruluşları ve muhalefet tepki gösterdi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini takip eden "Barış Şimdi" (Peace Now) hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu'nun bu kararı, hükümeti ve Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini eleştirme cüretinde bulunan herkesi halkın ve İsrail ordusunun düşmanı olarak göstererek hedef alıyor." denildi.

Açıklamada, "Yahudi ve demokratik bir devlet olarak İsrail'in geleceğini garanti altına alan tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğuna inanıyoruz ve bu yönde İsrail halkı ve devleti için çalışmaya devam edeceğiz. Sessiz kalmayacağız ve İsrail'in dünyadaki yerine zarar veren anti demokratik milliyetçi güçlere karşı koymaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"Netanyahu İsrail'e zarar veriyor"

İsrail askerlerinin işgal altındaki Filistin topraklarında yaptıkları ihlalleri takip eden "Sessizliği Bozma" (Breaking the Silence) hareketinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarına atıfta bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"Zulüm ve tahrik, cezai soruşturmaya tabi tutulan iflas etmiş bir Başbakan'ın sığınağı oldu. İsrail ordusuna asıl zarar veren şey, (Yahudi) yerleşim birimlerini desteklemek ve geliştirmek için askerleri milyonlarca insanı işgal altında tutmaya gönderen Netanyahu hükümetinin ta kendisidir. Eğer Netanyahu bir soruşturma komisyonu kurmak istiyorsa, buna kendisinin İsrail polisine ve güvenliğine verdiği zararı araştırarak başlamalı."

Muhalefet milletvekillerinden Tzipi Livni de İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun istediği parlamento soruşturma komisyonu için gerekli yasanın onaylanması halinde bunun "İsrail demokrasisine büyük darbe vuracağını" kaydetti.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlalleri takip eden İsrailli insan hakları kuruluşları, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden maddi destek alıyor.

Netanyahu pazar günü bu insan hakları örgütleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerine karşı çalışan örgütlerin finans kaynaklarını gözden geçirmesi için parlamentoda bir soruşturma komisyonu kurulması yönünde önemli bir karar aldık." demişti.