İsrailli bakandan skandal açıklama: Filistinlilerin ölmesinin zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı günden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere, İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı ve bazıları da hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan Filistinlilere plastik ve gerçek merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi.

Durum böyleyken İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'den skandal bir açıklama geldi. İsrailli gazete Haaretz'in haberine göre, yerel Reshet Bet radyosuna konuşan Ariel, “Askerlerimiz saldırılar düzenliyor ve duman ve ateş çıkarıyor sadece bu. Ölüm veya yaralanma yok. İsrail'in Gaze Şeridine düzenlediği saldırılarda daha çok ölü ve yaralı Filistinliye ihtiyacımız var. Bizim nasıl özel silahlarımız var ki, ateş ediyoruz ama kimse zarar görmüyor? Artık onların da yaralanmasının, onların da ölmesinin zamanı geldi." dedi.

Ariel, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın geçmişte bahsettiği havuç ve sopa yöntemine işaret ederek, "Artık Savunma Bakanı'nın sopayı kullanmasını bekliyoruz, hatta bunu çok daha önca yapması gerekirdi.'' çağrısını yaptı.

Filistinlilerin İsrail'e saldırdığını iddia eden İsrailli bakan saldırı düzenleyenleri terörist olarak niteleyerek ailelerin evlerinden sürülmesi ve evlerin yıkılması talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kaynak: Haaretz/TRT Haber