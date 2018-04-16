İsrailli bakandan Rusya'ya: Müsaade etmeyeceğiz

Times of Israel adlı internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Suriye'deki son gelişmelerle ilgili İbranice yayın yapan Walla News haber sitesine konuştu.

Liberman, geçen hafta Suriye'nin Humus kentinde rejime ait T-4 hava üssüne iki savaş uçağıyla düzenlenen ve 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlının ölümüyle sonuçlanan bombardımanı İsrail'in yaptığı açıklamalarına yorum yapmaktan kaçındı.

İsrailli Bakan, "Biz işimizi yapıyoruz. Tüm seçenekler masada." diye konuştu.

"Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz"

Liberman, Tel Aviv'in Moskova ile “doğrudan sürtüşmeyi” önleme konusunda başarılı olduğunu ve iki ülkenin sürekli temas halinde olduğundan bahsetti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman ayrıca, "Suriye'deki faaliyetlerimize Rusya'nın kısıtlama getirmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Bunu çok iyi anladılar"

"Suriye’nin iç işlerine karışmıyoruz ve dünyayı düzeltmeye çalışmıyoruz. Sadece İsrail'in güvenliğiyle ilgileniyoruz." diyen Liberman, Rusya'nın da bunu "çok iyi anladığını" söyledi.

İsrailli Bakan, İran'ın Suriye'de güçlenmesine de izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Kimyasal katliamı yapan uçakların üssünü vurdu

Duma'da düzenlenen kimyasal silah saldırısının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Esed rejimini, "Büyük bedel ödeyecekler." sözleriyle tehdit etmişti.

Saldırının ardından ilk hamle İsrail'den gelmişti. Humus yakınlarındaki T-4 hava üssü füzelerle vurulmuştu.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA