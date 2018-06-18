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İsrailli bakandan Prens William'a Filistin tepkisi

İngiliz Prensi William'ın Kudüs'e yapacağı ziyaret öncesi Mescid-i Aksa'nın "işgal altındaki Filistin toprağı" olarak tanımlanması İsrailli bakan Ze'ev Elkin'i kızdırdı.

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İsrailli bakandan Prens Williama Filistin tepkisi

Yediot Ahranot gazetesindeki habere göre, İsrail'in Kudüs İşleri Bakanı Ze’ev Elkin, Prens William'ın resmi konutu Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada yer alan "işgal altındaki Filistin toprağı" ifadesinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Kraliyet ailesinin ziyareti siyasallaştırdığını ileri süren ve durumun üzüntü verici olduğunu belirten Elkin, "Kudüs 3 bin yıldır 'İsrail'in başkenti' oldu ve ziyaretin güzergâhına ilişkin açıklamadaki 'çarpıtma" bunu değiştiremez" iddiasında bulundu. 

Cambridge Dükü Prens William'ın 24-28 Haziran tarihlerinde Ürdün, İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi planlanıyor.

William, 26 Haziran'da İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile ayrı ayrı görüşecek.

Ziyareti kapsamında Yafa ve Tel Aviv'de bazı programlara da katılması beklenen Prens William, 27 Haziran'da da işgal altındaki Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: william, israil, İngiltere
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