İsrailli bakandan Avrupa Birliği'ne: Cehenneme gidin

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, sadece iki hafta önce 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamış ve AB ile İsrail arasındaki ilişkileri övmüştü.

İsrail merkezli Haaretz'de yer alan habere göre ise Steinitz, Gazze'deki katliam için İsrail'i eleştiren ve soruşturma çağrısı yapan Avrupa Birliği'ne, "Binlerce binlerce cehenneme gidin" dedi.

AB'nin İsrail'i taciz ettiğini savunan Steinitz, "AB şu anda İran’a yöneliyor ve ABD’nin yaptırımına karşı Tahran’a yardım edecek. İran kadın haklarını ihlal ediyor. Kimyasal silahlar üreten Esed'i ve terörizmi destekliyor" diye konuştu.