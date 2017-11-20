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İsrailli bakan: Suudi Arabistan ile İran'a karşı gizli iletişim halindeyiz

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Suudi Arabistan ile "İran'a karşı" gizlice iletişim kurduğunu söyledi.

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İsrailli bakan: Suudi Arabistan ile İrana karşı gizli iletişim halindeyiz

İsrail ordu radyosuna konuşan Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Suudi Arabistan ile ülkesinin İran'a karşı ortak endişeler taşıdığını ve bu nedenle "gizli iletişim halinde olduğunu" belirtti.

Steinitz, bu iletişimin neden gizli tutulduğu yönündeki soruya cevaben, birçok Müslüman ve Arap ülkesiyle kısmen gizli bağlantıları olduğunu ancak karşı tarafın gizli kalmasını istediğini ifade etti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da geçen hafta bir Suudi Arabistan gazetesine verdiği röportajda, İran'a karşı Suudi Arabistan ve diğer ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübe ve istihbarat paylaşmaya hazır olduklarını belirtmişti.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Yuval Steinitz, Suudi Arabistan, ruhani, Netanyahu, israil, iran
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