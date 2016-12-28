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İsrailli bakan Obama yönetimini eleştirdi

İsrailli Bakan Erdan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin vizyonunu açıklama kararına “acınası bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

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İsrailli bakan Obama yönetimini eleştirdi
İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, "Hiçbir şeyi değiştirmekte başarılı olamayan Obama yönetiminin son anda Filistin-İsrail sorununun çözümüne ilişkin vizyon açıklama kararı acınası bir durum." dedi.
 
Kamu Güvenliği Bakanı Erdan yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllar boyunca Ortadoğu'da hata yapan ve süresi bitmesine rağmen bölgedeki kaosu kalıcı hale getirme çabasında olan (Barack) Obama yönetiminin bu durumu esef vericidir." denildi.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Erdan açıklamasında, "Hiçbir şeyi değiştirmekte başarılı olamayan Obama yönetiminin son anda Filistin-İsrail sorununun çözümüne ilişkin vizyon açıklama kararı acınası bir durumdur." ifadelerine yer verildi.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, dün yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Çarşamba günü İsrail-Filistin sorununun çözümüne ilişkin vizyonunu açıklayacağını belirtmişti.  AA
Etiketler: kamu güvenliği bakanı Gilad Erdan, israil, açıklama, abd
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