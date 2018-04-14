İsrailli Bakan Galant: Suriye operasyonu, İran için önemli bir sinyal

Yoav Galant, ABD, İngiltere ve Fransa tarafından yapılan suriye operasyonunun İran, Lübnan ve Hizbullah için önemli bir sinyal taşıdığını söyledi.

Galant Twitter'da yazdığı mesajda, "Kimyasal silahların kullanımı insanlığın artık tahammül edemeyeceği kırmızı çizgiyi geçiyor" dedi.

Trump: Kesin saldırı emri verdim

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Trump, "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, Suriye diktatörü Esed'in kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı May: Başka bir alternatif yoktu

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesi hedeflerini vurmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan May, "Bu akşam İngiliz Silahlı Kuvvetleri'ne, eş güdümlü ve hedefli darbelerle Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini azaltması ve bunu kullanmaktan caydırması için yetki verdim" dedi.

Macron: Saldırı kimyasal tesislere yapıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta Suriye'nin Duma kasabasına düzenlenen kimyasal saldırı ile "kırmızı çizginin aşıldığını" vurguladı.

Kimyasal saldırının arkasında Suriye rejiminin olduğunu kaydeden Macron, ABD ve İngiltere ile gerçekleştirdikleri saldırının Suriye rejiminin kimyasal silah üretim tesisleri ile sınırlandırıldığını belirtti.

Kaynak: Reuters