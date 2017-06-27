  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.501
    EURO 3.916
  • BIST 99638.65
    ALTIN 139.923
Buradasınız : » » İsrail'in yurt dışı yasağı 9 can aldı

İsrail'in yurt dışı yasağı 9 can aldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli hastaların, bu yılın başından itibaren yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hasta öldü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailin yurt dışı yasağı 9 can aldı

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Filistinli hastaların, bu yılın başından itibaren yurt dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması neticesinde 3'ü çocuk 9 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2017 yılının başından bu yana yurt dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle 3'ü çocuk 9 hasta hayatını kaybetti." denildi.

Bu ölümlerden İsrail ile Filistin yönetiminin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail ile Filistin yönetimi, Gazze'deki hastaları tedavi hakkından mahrum etmek için sıraya giriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ilerleyen günlerde benzer vakaların artabileceğine dikkat çekilerek, insan hakları ve ilgili kuruluşlara, 3'ü çocuk 9 hastanın ölümüne neden olan suça karşı dava açması çağrısında bulunuldu.

Etiketler: israil, gazze, israil yurt dışı yasağı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER