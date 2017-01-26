İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri UCM'ye taşınıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini gelecek hafta Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıyacaklarını açıkladı.

Hükümete bağlı "Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Maliki, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerine karşı yetkililerin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin resmi şekilde soruşturulması için konuyu gelecek hafta UCM'ye taşıyacağız." dedi.

Filistin halkının ve topraklarının korunması için tüm imkanlardan yararlanmak adına yakında bir dizi anlaşmayla uluslararası kurumlara dahil olacaklarının sinyalini veren Maliki, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinden, Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri ve Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararına bağlılığına ilişkin erken rapor sunmasını talep edeceğiz." diye konuştu.

Maliki, BM Güvenlik Konseyinden tüm teşekkülleriyle İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması için harekete geçmesini istedi.