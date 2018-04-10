İsrail’in yaraladığı 3078 kişiden 105’inin durumu ağır

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde yaralanan Filistinlilerin sayısı ve sağlık durumlarına dair bilgi verdi.

Kudra, "İsrail'in yaraladığı kişi sayısı 3 bin 78'e yükseldi, bunlardan 105'inin durumu ağır ve yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılardan 305'i çocuk, 78'i kadın ve 12'si ise sağlık personeli" dedi.

"İsrail, silahsız sivilleri kasıtlı şekilde vuruyor"

Bakanlık verilerine göre 129 kişinin baş veya boynundan vurulduğunu aktaran Kudra, "İsrail işgal güçleri yürüyüşe katılan silahsız sivilleri kasıtlı şekilde vuruyor" diye konuştu.

Kudra, yaralılardan 176'sının vücudunun üst kısımlarından, 51'inin göğüs ve karından, bin 27'sinin ise vücudunun alt bölgelerinden vurulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, gösteriler sırasında 4 ambulans ile sivil savunma aracının doğrudan hedef alındığını ifade etti.

"İlaç ve tıbbi malzeme stoku tükeniyor"

Basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Munir Bereş ise, bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısına dikkat çekti.

Şehit ve yaralı sayısının her gün arttığına işaret eden Bereş, "Yaralı sayısı arttıkça hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoku da tükeniyor" dedi.

Bereş, "Hastanelerdeki ilaç ihtiyacının düzenli olarak karşılanamaması, ilaç stoklarında daha önce görüşmemiş eksikliğe yol açtı. Bakanlığın depolarındaki temel listede bulunan 232 sınıf ilaç stoku sıfıra inmiş durumda. İlaç depolarındaki açık ise yüzde 45'e ulaştı" diye konuştu.

Aynı şekilde tıbbi gereç konusunda da büyük sıkıntısı yaşandığını kaydeden Bereş, bakanlığın temel listesinde bulunan 229 sınıf malzemenin tükendiğini aktardı.

Bereş, uluslararası yardım kuruluşlarına "yaralı ve hastaların tedavilerinin sürdürülebilmesi için Gazze'deki sağlık sektörüne destek olmaları" çağrısı yaptı.

Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

32 Filistinli şehit edildi

Sınırdaki barışçıl gösterilere orantısız güç kullanarak müdahale eden İsrail askerleri 30 Mart'tan bu yana 32 Filistinliyi şehit etti.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine Mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Kaynak: AA