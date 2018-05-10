İsrail'in Suriye'deki saldırıları ülkenin güneyinde yoğunlaşıyor

İsrail, dün gece geç saatlerde Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı füze ve topçu saldırısıyla vurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye'de iç savaş boyunca düzenlediği en kapsamlı saldırıyı, rejim saflarında savaşan İran güçlerinin Golan Tepelerine roket atmasına karşılık olduğunu savunmuştu.

İsrail dün gece Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde rejimin kontrolündeki alanlardaki 3, başkent Şam'daki 11, Dera'daki 5, Süveyde'deki 2 ve Kuneyra'daki 5 askeri yerleşimi hedef aldı.

Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin çoklu roketatarlar ile karşılık vermesinin ardından İsrail savaş uçaklarının saldırıyı genişlettiğini bildirdi.

İsrail'in dün gece hedef aldığı 26 nokta şöyle:

Humus'ta Kuseyr hava savunma bataryaları, Zeta Barajı, Nazariye kenti; Şam'da Sakra hava savunma bataryaları, Cemreye askeri bilimsel araştırma merkezi, 4. Zırhlı Tugay, Mezze hava üssü, Caramana ve Daruşa hava savunma bataryaları, 137. Tugay hava savunma bataryaları, Kisve askeri üssü, Mana Dağı, 10. Tugay, Cumhuriyet Muhafızları Karargahı; Dera'da Sakra hava savunma bataryaları, Cabab üssü, Sanameyn ve Mahacca hava savunma bataryaları, İzra kenti; Süveyde'de Süveyde hava savunma bataryaları, Halhala hava üssü; Kuneytra'da Trince Tepesi, Baas kenti, Han Arnaba, 60. Tugay ve İşarah Taburları.

Bu noktalardan bazıları daha önce de İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

Öte yandan, dün geceki saldırıların ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi kararının ardından gelmesi dikkati çekti.

Trump'ın kararı, İsrail'de büyük memnuniyetle karşılanmış, Savunma Bakanı Avigdor Liberman kararın ardından, "Sonunda bu rejim (İran) ve vahşi tehdidi yok olacak." yorumunu yapmıştı.

Liberman, saldırıların ardından yaptığı açıklamada ise , "Eğer İran bizi yağmurla vurmaya kalkarsa biz de onları selle vururuz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, Suriye üzerindeki askeri hava faaliyetlerini Rusya ile koordine ediyor. Ancak dün geceki saldırıların rejimin karşılık vermesi üzerine genişletilmesi nedeniyle, Rusya ile haberleşmeden düzenlenmiş olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA