İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı artıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çarşamba günü başkent yakınlarına yapılan saldırılarda en az 15 kişinin öldürüldüğünü, 8'inin de İranlı olduğunu bildirmişti. Bu sayı, iki günlük saldırılar sırasında 19'u İranlı olmak üzere 42'ye yükseldi.

İsrail-İran gerilimi

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye'den İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki üslere doğru 20 kadar roket fırlattığını ileri sürmüştü.

Suriye'deki yerel kaynaklar da İsrail ordusunun Suriye'deki İran güçlerine ait olduğu öne sürülen bölgeleri hedef aldığını aktarmıştı.

İsrail Suriye'nin güneyine saldırı düzenledi

İsrail ordusu, "İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e yaklaşık 20 roket atması üzerine Suriye'deki İran hedeflerinin vurulduğunu" açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'de bulunan İran güçlerine ait bir çok hedefi vurduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Suriye topraklarından İsrail'e yönelik her saldırı girişiminden Beşşar Esed rejiminin sorumlu tutulduğu kaydedildi.

İran'dan en sert tepki, üst düzey dini lider Hatemi'den geldi

Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek

İran'ın üst düzey dini liderlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, "İsrail aptalca bir saldırı yaparsa Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek" demişti.

Kaynak: AP