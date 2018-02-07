İsrail'in Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimine yakın basın organlarında yer alan haberlere göre, İsrail füzeleri Şam'ın kuzeyindeki Cemreye kentinde bir "bilim merkezini" hedef aldı. Şam'da saldırı sırasında 3 patlama sesi duyuldu.

Rejim medyasının iddiası İsrail basınında da yer aldı.

Tel Aviv yönetimi saldırıları üstlenmedi.

İsrail'in daha önce de Şam yakınlarındaki Hizbullah ve diğer İran destekli güçleri hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor. İsrail, Suriye hava sahasına girişleri Rusya ile koordine ediyor.

Kaynak: AA