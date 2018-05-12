İsrail'in saldırılarında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sürüyor. 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilere İsrail askerleri müdahalelerini artırdı.

İsrail askerlerinin dün açtığı ateşte yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Cemal Abdurrahman Affane hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırında dün İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından yaralanan 15 yaşındaki Cemal'in bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 50'den fazla Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 8 bin Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA