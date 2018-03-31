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Buradasınız : » » İsrail'in saldırıları Nablus'ta protesto edildi

İsrail'in saldırıları Nablus'ta protesto edildi

Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan çok sayıda Filistinli, Büyük Toprak Yürüyüşü'nde 15 Filistinlinin İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu şehit edilmesini protesto etti.

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İsrailin saldırıları Nablusta protesto edildi

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, hayatını kaybeden Gazzeliler için sembolik cenazeler taşıdı.

Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi buluştu. 

 

 

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti.

15 Filistinli, Filistin Toprak Günü'nde İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Bin 400'e yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, israil, filistin
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