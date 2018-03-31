İsrail'in saldırıları Nablus'ta protesto edildi

İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, hayatını kaybeden Gazzeliler için sembolik cenazeler taşıdı.
- Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 15'e yükseldi
- Filistin'de ulusal yas ilan edildi
- Filistin'de genel greve gidildi
Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için İsrail-Gazze sınırındaki tel örgüler çevresinde 6 ayrı bölgede on binlerce kişi buluştu.
İsrail askerleri, Gazze'de evlerine dönmek isteyen binlerce Filistinli'ye gerçek mermilerle müdahale etti.https://t.co/zudYMtScxg pic.twitter.com/SKAebPUyg8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 30 Mart 2018
Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti.
15 Filistinli, Filistin Toprak Günü'nde İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Bin 400'e yakın kişi yaralandı.
Kaynak: AA