İsrail'in saldırıları devam ediyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenledikleri Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, 44 sağlık çalışanının İsrail saldırıları sonucu yaralandığını açıkladı.

İsrail askerlerinin saldırılarından dolayı 19 ambulans da ciddi anlamda zarar gördü.

Basın çalışanları da saldırılardan etkilendi. Gazze İsrail sınırında bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralının olduğu çatışmalarda, gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Martta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ‘Yasir Murteca’ isimli Filistinli bir gazeteci hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA, AA