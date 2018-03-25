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Buradasınız : » » İsrail'in "Mustaribin" güçlerinin 4 Filistinliyi kaçırdığı iddia edildi

İsrail'in "Mustaribin" güçlerinin 4 Filistinliyi kaçırdığı iddia edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ez-Zahiriye kentinde Filistinli 4 gencin İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü.

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İsrailin &quot;Mustaribin&quot; güçlerinin 4 Filistinliyi kaçırdığı iddia edildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyindeki Ez-Zahiriye kentinde bir dükkana baskın düzenleyen Mustaribine bağlı güçler, araç ticareti yapan Filistinli 4 genci bilinmeyen bir yere götürdü.

Gençlerin söz konusu güçler tarafından kaçırılma sebebi bilinmiyor. İsrail genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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