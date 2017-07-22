  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İsrail'in metal arama dedektörlerini kaldıracağı iddiası

İsrail'in metal arama dedektörlerini kaldıracağı iddiası

Televizyonun haberine göre, "İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma" kararı aldığı" iddia edildi.

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İsrailin metal arama dedektörlerini kaldıracağı iddiası

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırma kararı aldı.

İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini kabine toplantısı yapılacağı belirtildi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik sağlamak istiyor. AA

Etiketler: Metal arama dedektörleri, israil basını
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