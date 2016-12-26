İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri

Kudüs İslami Evkaf İdaresi, Yahudi Hanuka Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin artan Mescid-i Aksa baskınlarını kınadı.

Evkaf İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlara müsaade etmesini ve yol açtığı tehlikeli gerilimi kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Baskınların İsrail polisi eşliğinde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, yükselen gerilimden İsrail makamları sorumlu tutuldu.

Evkaf İdaresine göre, sabah saatlerinde 51 dindar Haridim Yahudisi, öğleden sonra da 65 Yahudi yerleşimci İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna girdi.

Yahudilerin 24 Aralık akşamı başlayan ve sekiz gün sürecek Hanuka Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlarda artış görülüyor.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. AA