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İsrail'in medya kurumlarını hedef alması protesto edildi

Batı Şeria'daki basın mensupları, İsrail'in Filistinli bazı medya kurumlarına baskın düzenleyerek kapatmasını protesto etti.

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İsrailin medya kurumlarını hedef alması protesto edildi

Batı Şeria'daki basın mensupları, İsrail'in Filistinli bazı medya kurumlarına baskın düzenleyerek kapatmasını protesto etti.

Filistin Gazeteciler Sendikası ve Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin çağrısıyla Ramallah'taki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde düzenlenen gösteride, uluslararası kurumların, Filistin medya organlarının korunması için müdahalede bulunmaları istendi.

Enformasyon Bakan Vekili Mahmud Halife, burada yaptığı konuşmada BM'ye, Filistin halkı ve medyasının İsrail ihlallerinden korunması kapsamında aldığı kararlarını etkinleştirmesi çağrısında bulunarak, Filistin medyasının İsrail terörünün elinde rehin kalmayacağını söyledi.

Medya kurumlarına yönelik kapatılma kararlarının geçersiz ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Halife, söz konusu durumla resmi ve siyasi yollarla mücadele edileceğini aktardı.

İsrail askerleri, bu sabah Er-Ramuni Basımevi ile Palmedia, TransMedia ve RamSat şirketlerine baskın düzenleyerek, bünyelerindeki ekipmanlara el koymuş ve 6 ay süreyle kapatılacaklarını içeren tebligatları kapılarına asmıştı.

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