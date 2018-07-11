Irkçı ‘vatandaşlık tanımı’ İsrail parlementosunu karıştırdı

Netanyahu hükümetinin yeni 'vatandaşlık tanımı' kanun teklifi İsrail parlamentosu Knesset'te tartışmaya neden oldu.

Birçok milletvekilinin yanında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in de itiraz ederek 'ırkçı' bulduğu kanun teklifi, Yahudi yerleşim yerlerine 'Yahudi olmayanların alınmaması'nı kapsıyor. Yeni kanun ayrıca ‘Yahudilerin kendi ulusal vatanlarında demokratik bir Yahudi devletini belirleme ve tasnif hakkını’ da öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Rivlin'in bu düşüncesi komisyonda tartışmaları alevlendirirken, bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nı yetkilerini aşmakla suçladı. Öte yandan çıkan tartışmalarda İsrail'i ırkçı olarak tanımlayan bir milletvekili, Komisyon Başkanı tarafından dışarı çıkartıldı.

Dil tartışması da çıktı

İtiraz edilen bir diğer madde ise İbranicenin resmi devlet dili olduğunun belirtilmesine karşın Arapçanın açıkça zikredilmemesi oldu. Hükümetin Hukuk Danışmanı ise kanun teklifinde yer alan ‘Yahudi olmayanların iskânı’ maddesine karşı çıkarak silinmesini talep etti. İsrail Parlamentosu Knesset'te bulunan Arap partilerinin de ‘ırkçı’ olarak tanımladığı bu teklif, işgalci İsrail’in asıl yüzü olarak nitelendirildi.

Yeni kanuna karşı çıkan Yahudi milletvekilleri de kanunun diasporada ki Yahudileri zor duruma sokacağını belirttiler. Komisyon, itirazlara rağmen yeni kanun üzerinde anlaşmaya varmak ve onaylanması için İsrail Parlamentosu Knesset'e göndermek istiyor.

Dürzileri ikna için farklı bir topluluk tarifi

İsrail hükümeti, kanun teklifiyle, yanında yer alan Dürzi topluluğuna yeni bir tanım getirerek onları Müslümanlardan daha ayrıcalıklı bir konuma getirmeye çalışıyor.

Dürziler, İsrail'de gönüllü askerlik yaparken, Müslümanlar ve Hristiyanlar askerlik hizmetini reddediyor.

Kaynak: SAFA