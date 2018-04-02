İsrail'in ihlallerine bir tepki de Tunus'tan

Filistinliler, 30 Mart Toprak Günü'nde İsrail'in 1976 yılında Filistin topraklarına el koymasını protesto için yürüdü.

Gazze sınırında İsrail askerlerinin yaylım ateşi ile karşı karşıya kaldılar. Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in acımasız müdahalelerini kınadı.

Tunus yönetimi, Tunus'un, Filistin halkının yanında olduğunu, meşru ve tarihi haklarını geri almak için verdiği mücadelede onları desteklediğini yineledi.

Uluslararası topluma da İsrail'in ihlallerine ve Filistin halkına yönelik baskı politikasına son verme çağrısı yapıldı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü nedeniyle geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barış yanlısı eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, ilk günden beri eylemlere yönelik müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

Kaynak: AA