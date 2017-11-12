  • 12 KASIM 2017, PAZAR

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İsrail'in ihlallerinden en çok çocuklar etkileniyor

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu belirtti.

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İsrailin ihlallerinden en çok çocuklar etkileniyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin en büyük mağdurunun çocuklar olduğunu belirtti.

Abbas, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin "İsrail'in çocuk hakları ihlalleri karşısında Filistinli çocukların sıkıntıları" temasıyla Kuveyt'te düzenlediği uluslararası sempozyumda konuştu.

Çocuklar için özel mahkeme ve hapishane

İsrail'in yaptıklarından en çok çocukların etkilendiğini ifade eden Filistin Devlet Başkanı, "İşgal üzerine kurulu İsrail, uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. 2009 yılında çocuklar için özel mahkemeler ve hapishaneler kurdu." dedi.

Abbas, Filistin'in ise kurumlarını "hukuka göre kurmaya, kadın ve gençlere rol vermeye" devam ettiğini dile getirdi.

Filistin lideri, "Filistin'in bu tutumu, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devleti kurulması yolunda çocukların ve aile hayatının iyileşmesine olumlu katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail, 2015 yılında 12 yaş altı çocukların gözaltına alınması, mahkemeye çıkarılması ve idari tutukluluk kapsamında alıkonulmasına izin veren bir yasa çıkarmıştı.

Filistin makamlarının resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor. 

AA

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