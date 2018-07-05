İsrail'in hedefi: Kudüs'ü Filistin'den koparmak

İsrail uzun yıllardır yürüttüğü Batı Şeria'yı işgal planıyla, zorla yerlerinden ettiği Filistinliler'in topraklarına yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşa ediyor.

Tel Aviv yönetimi, 1967'de yaşanan Altı Gün Savaşı'ndan sonra işgal ettiği Batı Şeria'da, kanunlara aykırı Yahudi yerleşim yerleri inşa etmeye başladı.

Bugün itibarıyla Batı Şeria'da 250'ye yakın illegal Yahudi yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda 400 bine yakın Yahudi ikamet ediyor.

Han el-Ahmer kritik öneme sahip

İsrail'in Yahudi yerleşim yeri inşa etmek için son hedefi Han el-Ahmer bölgesi.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında kritik bir öneme sahip bölgede yer alan Han el-Ahmer'de, İsrail'in 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirdiği Bedevi Filistinli aileler yaşıyor.

Nüfusu 190 olan Han el-Ahmer, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük araziden "Filistinlilerin çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

İsrail yönetimi, 1999'da aldığı kararla Han el-Ahmer bölgesine Yahudi yerleşim yeri kurulmasını onaylamasına rağmen, uluslararası tepkiler nedeniyle bu planı uzun bir süredir rafta tutuyordu.

İsrail'in bu planı hayata geçerse Tel Aviv ile Eriha şehirleri arasında yer alan Batı Şeria'da Ma'ale Adumim, Mishor Adumim and Kfar Adumim Yahudi yerleşim yerleri birleştirilecek ve Doğu Kudüs'ün diğer Filistin topraklarıyla fiziki bağı büyük ölçüde koparılmış olacak.

İsrail yıkmakta, Filistinliler direnmekte kararlı

İsrail Adalet Mahkemesi geçen mayısta, Han el-Ahmer bölgesinde Filistinli Bedevilerin yaşadığı derme çatma evler ile başka bölgelerden gelenlerle birlikte 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar verdi.

Bu kararın sonucunda, İsrail ordusu geçen günlerde Han El-Ahmer'i askeri bölge ilan ederek yakın bir zamanda yıkımın gerçekleşeceği sinyalini verdi.

Bu gelişme üzerine BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Bedevi topluluğunun bulunduğu Han el-Ahmer'i İsrail makamlarının yıkmaya hazırlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) açıklamalarına göre, İsrail'e işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkma kararından vazgeçmesi çağrısı geldi.

Direnen Filistinlilere İsrail polisinden sert müdahele

Tepkilere rağmen İsrail yönetimi dün iş makinaları ve polis eşliğinde Han el-Ahmer'e gelerek bölgedeki evleri yıkma girişiminde bulundu. İsrail polisi, hem yıkıma karşı duran köy halkı hem de köy halkına destek amacıyla bölgeye gelen Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

Direnişi kırmak isteyen İsrail polisinin sert müdahalesi sonucu 4 Filistinli yaralandı, 31 Filistinli de darp edildi.

Filistinlilerin gösterdiği direniş sayesinde yıkım ertelenmiş olsa da, İsrail güçlerinin birkaç gün içerisinde bölgeyi boşaltarak Filistinlilere ait evleri yıkması bekleniyor.

Yıkımı önlemek isteyen bölge halkı ve onlara destek vermek amacıyla Han el-Ahmer'de bulunan Filistinliler ise gece gündüz nöbet tutuyor.

Filistin mücadelesine destek için çağrı

Direnişe destek vermek amacıyla Han el-Ahmer'e gelen Filistin'de Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Sözcüsü Abdullah Ebu Rahme, İsrail yönetiminin bölgede yaşayan Filistinlileri göçe zorlama ve evleri yıkmakta kararlı olduğunu söyledi.

Ebu Rahme, İsrail'in yıkım planı ve bölge sakinlerini yerlerinden etme girişimini engelleme mücadelesine destek olmak için herkesi Han el-Ahmer'de başlattıkları nöbete destek vermeye çağırdı.

Han el-Ahmer sakinlerine destek vermek amacıyla bölgeye gelen Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Yerleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf ise, İsrail'in Batı Şeria'da 46 yerleşim yerini yıkma ve bölge halkını yerlerinden etme tehdidine dikkat çekti. Ayrıca söz konusu yıkım çalışmaları sonucu Kudüs'ü Batı Şeria'dan ve Batı Şeria'nın güney kesimini de orta kesiminden ayırmanın amaçlandığını da söyledi.

Han el-Ahmer sakinlerini korumak için nöbet tutmaya devam edeceklerini belirten Assaf, "İsrail, yıkımla bölge sakinlerini uzaklaştırmaya çalışmanın yanı sıra ciddi suçlar işliyor ve ABD'nin tarafgirliğini fırsat bilerek hesap vermekten kaçınıyor" dedi.

"Kadın ve çocuklar korkuyla bekliyor"

İsrail yıkımdan vazgeçmez ise Han el-Ahmer halkını zor günler bekliyor.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan bu kişilerin ne gidebilecekleri bir evi ne de yeni bir ev inşa edecek arazileri bulunuyor. Yıkım tehdidi nedeniyle köy halkı endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

İsrail'in evlerini yıkarak kendilerini yerlerinden etmesinden ciddi endişe duyduklarından bahseden Han el-Ahmer sakinlerinden Faysal ed-Dahuk, "Kadın ve çocuklar korkuyor ancak bizler beklemeye devam edeceğiz. Aktivistlerin dayanışma amacıyla nöbet tutmaları bize topraklarımızı savunma konusunda güç veriyor. Bizler yalnız değiliz, Filistin Devleti'nin başkenti Kudüs kapılarındaki varlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Direnişin başarıya ulaşıp ulaşmaması uluslararası kamuoyunun İsrail'e göstereceği tepkiye bağlı ancak Filistinliler Han el-Ahmer'deki nöbeti sürdürmekte ve İsrail polisine direnmekte kararlı gözüküyor.

Kaynak: AA