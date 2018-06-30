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İsrail'in Han el-Ahmar'ı yıkım kararına karşı gösteri çağrısı

Yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı Han el-Ahmar bölgesindeki barakaların yıkılmasını önlemek için düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması çağrısı yapıldı.

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İsrailin Han el-Ahmarı yıkım kararına karşı gösteri çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmar bölgesindeki barakaları yıkmasını önlemek amacıyla düzenlenecek gösterilere geniş katılım sağlanması çağrısında bulundu.

Ramallah'taki Filistinli Gruplar Koordinatörü Isam Bekr, Han el-Ahmar bölgesinin korunması için düzenleyecekleri tüm faaliyetlere geniş katılım beklediklerini söyledi.

"İsrail'in tehcir planına direnilebilir"

Bölgenin, İsrail'in uyguladığı etnik temizlik politikasına karşı korunması gerektiğini  belirten Bekr, her gün düzenlenecek gösterilerle ve bölge halkının direnişine destek vererek, İsrail'in tehcir planlarına direnilebileceğini ifade etti.

Isam Bekr, yıkım ve tehcir işleminin her an gerçekleşebileceğini, bu nedenle sürekli olarak bölgede bulunmak gerektiğine değindi.

İsrail Adalet Mahkemesi geçen ay, 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Bölgede Negev'den zorla göç ettirilenler yaşıyor

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin Filistinlilerden çıkarılmasını öngören E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, israil, Han el-Ahmar
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