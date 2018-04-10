  • 10 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.078
    EURO 5.028
  • BIST 111040.03
    ALTIN 175.083
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İsrail'in hak ihlalleri devam ediyor

İsrail'in hak ihlalleri devam ediyor

İsrail güçleri, işgali altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin inşaat halindeki evini yıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İsrailin hak ihlalleri devam ediyor

Filistin Halk Direniş Komiteleri aktivisti Sabir Şeleş, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzey kesimindeki Ceybiya köyüne baskın düzenlediğini ve Hicazi Mahmud isimli Filistinlinin yapım aşamasındaki evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Şeleş, Batı Şeria'daki "C" bölgesinde yer alan evin özel arazi üzerine inşa edildiğini vurguladı. 

İsrail, C bölgesinde Filistinlilerin inşaat yapmasına engel oluyor.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, filistin, ev
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER