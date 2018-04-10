İsrail'in hak ihlalleri devam ediyor

Filistin Halk Direniş Komiteleri aktivisti Sabir Şeleş, İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzey kesimindeki Ceybiya köyüne baskın düzenlediğini ve Hicazi Mahmud isimli Filistinlinin yapım aşamasındaki evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

Şeleş, Batı Şeria'daki "C" bölgesinde yer alan evin özel arazi üzerine inşa edildiğini vurguladı.

İsrail, C bölgesinde Filistinlilerin inşaat yapmasına engel oluyor.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA