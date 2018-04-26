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İsrail’in güneyini sel vurdu: 9 öğrenci öldü

İsrail'in güneyinde sel suları 9 öğrencinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

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İsrailin güneyini sel vurdu: 9 öğrenci öldü

İsrail’in güneyinde iki gündür süren yoğun sel ve dolu hayatı felç etti. Bölgede bulunan 25 kişilik öğrenci grubu aniden gelen sele yakalandı.

Öğrencilerden 15'i kurtarıldı, 10'u sele kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, 9 öğrenci öldüğünü, 1 öğrencinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı. 

Otobüsteki öğrenciler, başkent Tel Aviv'de bulunan bir askeri okulun hazırlık bölümünde okuyordu ve doğa yürüyüşü için grup halinde bölgeye gitmişlerdi.

Yoğun yağışların etkili olduğu İsrail'de dün de iki kişi sele kapılarak öldü.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: israil, İngiltere
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