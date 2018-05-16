İsrail'in Gazze'deki katliamına bir tepki de Lübnan'dan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Bakanlar Kurulu toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki göstericilere karşı işlediği katliamı kınadı.

Avn, "Arapların mevcut karışıklığı, İsrail'in Filistinlilere uygulamalarıyla başa çıkmayı olumsuz etkiliyor." dedi.

Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak görülmesini kınayan Cumhurbaşkanı Avn, Filistin meselesine hem Arap Birliği zirvelerinde hem de Lübnan'a gelen yabancı yetkililerle görüşmelerinde öncelik verdiğini söyledi.

Avn, ayrıca Lübnan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantıya katılma daveti aldığını ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in toplantıda hazır bulunacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Başbakan Saad el-Hariri de Gazze Şeridi'ndeki katliamın büyük bir suç olduğunu anlattı ve Lübnan Bakanlar Kurulu'nun Filistin davasına değişmez yaklaşımından bahsetti.

Lübnan'ın yeni bir döneme doğru ilerlediğini ve ülkeyi korumak için daha çok uzlaşı ile birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Hariri, Lübnan'da elde edilen başarıların tümünün müdahalesiz siyasi uzlaşıların meyvesi olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Gazze'de neler yaşandı?

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler yapıyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açtı. 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA