İsrail'in Gazze'deki katliamı dünya basınında

ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini dün Kudüs'e taşıdı. Başkan Donald Trump, Twitter'dan provokatif açıklamalarını sürdürdü. Kudüs'te resmi açılış yapılırken, Gazze sınırında yoğun protesto gösterileri vardı. İsrail güçleri, silahsız Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla saldırdı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, dünya basınında da yer aldı. Katliama kimi basın organları "çatışma" deyip geçerken, kimisi bunun 2014'ten beri en ölümcül saldırı olduğunu yazdı. Öne çıkan bazı manşetler şöyle:

CNBC

CNBC, Gazze'de yaşanan olayları "ölümcül protesto" başlığıyla manşetine taşıdı.

The New York Times

"Gazze'de ölüm, Kudüs'te yeni büyükelçilik ve barış her zamanki gibi uzak" başlığıyla haberi duyuran ABD'nin The New York Times gazetesi, ABD ve İsrailli yetkililerin Kudüs'teki elçilik kutlamalarından önce 58 protestocunun hayatını kaybettiğini yazdı.

The Guardian

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail, sınırını savunuyor" açıklamasını başlığına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'de 2014 yılından bu yana en kanlı günün yaşandığını belirtti.

Reuters