İsrail'in Gazze'deki katliamı dünya basınında

ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini dün Kudüs'e taşıdı. Başkan Donald Trump, Twitter'dan provokatif açıklamalarını sürdürdü. Kudüs'te resmi açılış yapılırken, Gazze sınırında yoğun protesto gösterileri vardı. İsrail güçleri, silahsız Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla saldırdı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, dünya basınında da yer aldı. Katliama kimi basın organları "çatışma" deyip geçerken, kimisi bunun 2014'ten beri en ölümcül saldırı olduğunu yazdı. Öne çıkan bazı manşetler şöyle:

CNBC

CNBC, Gazze'de yaşanan olayları "ölümcül protesto" başlığıyla manşetine taşıdı.

ZDF Alman ZDF kanalı, İsrail güçlerinin şehit ettiği ve yaraladığı Filistinlilerden bahsetmezken, katliamı sadece "çatışma" diyerek verdi. Haaretz

Gazze sınırında yaşananları canlı blogla takip eden İsrail yayın organi Haaretz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail hakkındaki soruşturma talebinin ABD tarafından engellendiğini ve İsrail askerlerinin 2. gün de görevinin başında olduğunu manşetine taşıdı.

The New York Times "Gazze'de ölüm, Kudüs'te yeni büyükelçilik ve barış her zamanki gibi uzak" başlığıyla haberi duyuran ABD'nin The New York Times gazetesi, ABD ve İsrailli yetkililerin Kudüs'teki elçilik kutlamalarından önce 58 protestocunun hayatını kaybettiğini yazdı. The Guardian İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İsrail, sınırını savunuyor" açıklamasını başlığına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesi, Gazze'de 2014 yılından bu yana en kanlı günün yaşandığını belirtti. Reuters

Gazze sınırında yaşanan insanlık dramını, Reuters haber ajansı "İsrailliler keyifli, Filistinliler öfkeli" başlığıyla verdi. Reuters sosyal medyada ise, ABD'nin yaşananlardan Hamas'ı suçladığını hatırlattı.

AFP

Fransız AFP haber ajansı, İsrail güçlerinin saldırısının 2014'ten bu yana en ölümcül saldırı olduğunu vurguladı.

Associated Press

Haberi, "Filisitinliler, İsrail tarafından Gazze sınırında öldürülen 58 kişiyi defnedecek" başlığıyla duyuran Associated Press, binlerce kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Kaynak: TRT Haber