İsrail'in gazetecilere ihlalleri protesto edildi

Onlarca gazeteci, Filistin Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınındaki bir sağlık kompleksi önünde bir araya geldi.

Gazeteciler, Ramallah ve El-Bire kentlerinin girişindeki Beyt Iyl kontrol noktasına kadar yürüdü.

İsrail askerleri, gözaltına almakla tehdit etti

Üzerlerinde "Gazetecileri öldürmeye son verin" yazan beyaz tişörtler giyen göstericiler, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail askerleri, dağılmamaları durumunda göstericileri gözaltına almakla tehdit etti. Ayrıca Filistinlilerin kullandığı araçların geçişine de izin vermedi.

"Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz"

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, ne yaparsa yapsın İsrail'in gazetecileri susturamayacağını haykırmak istediklerini söyledi.

"Biz Arap gazeteciler, Filistin halkına karşı işlenen suçları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz."

Gazze sınırında geçen ay düzenlenen gösterilerde Yasir Murteca (30) ve Ahmed Ebu Hüseyin (24) isimli Filistinli iki gazeteci görevlerini yaptıkları sırada hayatını kaybetti.

Kaynak: AA