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Buradasınız : » » İsrail'in Filistinlilere yönelik orantısız müdahalesi sürüyor

İsrail'in Filistinlilere yönelik orantısız müdahalesi sürüyor

İsrail askerlerinin Gazze ve Eriha'da gösteri yapan Filistinlilere müdahalesi sonucu 53 kişi yaralandı.

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İsrailin Filistinlilere yönelik orantısız müdahalesi sürüyor

İsrail askerlerinin Gazze'de, Amerikan yönetiminin provokatif Kudüs kararı ile İsrail ablukasını protesto için gösteri yapan Filistinlilere ateş açması sonucu 9 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Filistinli gençler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı hemen hemen her hafta sınır bölgelerinde protesto ediyor.

İsrail, 10 yıldır abluka uyguladığı Gazze'de, sınıra 300 metre yaklaşan Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale ediyor.

Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin provokatif Kudüs kararı protesto edildi.

İsrail askerlerinin plastik mermiler ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi sonucu 44 Filistinli yaralandı.

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