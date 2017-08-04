  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İsrail'in temmuz ayı boyunca Filistinlilere yönelik ihlallerinde Filistin genelinde 5'i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrailin Filistinlilere yönelik ihlalleri

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı İsrail'in yasa dışı uygulamalarını araştıran Abdullah el-Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezinin hazırladığı rapora göre, geçen aydan bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller neticesinde yaşanan olaylarda Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de 5'i çocuk, 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da 11, Kudüs'te 5, Aksa'da 3 kişinin öldüğü kaydedilen raporda, İsrail'in Gazze'deki çiftçiler ve çobanları hedef alan saldırılarında da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Temmuz ayında gerçekleşen olaylarda ayrıca aralarında çocukların da olduğu bin 400 kişinin yaralandığı, onlarcası çocuk 600'den fazla Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Temmuz ayında Filistinlilere ait 33 yapı yıkıldı

Tüm bunlara ek olarak Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait 33 yapının İsrail makamları tarafından yıkıldığı, bazı evlere de yıkım kararı gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan yıl başından bu yana İsrail güçlerinin saldırılarında 63 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan 13'ünün cenazesine ise alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Dedektörlerin yerleştirildiği günden itibaren Aksa'nın kapılarında toplanıp namazlarını burada eda eden Filistinliler, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalmıştı.

Tepkilerin artması üzerine İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı bir kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Etiketler: israil, filistin
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